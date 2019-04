V BiH preiskava proti ministru Mektiću zaradi ogrožanja državne varnosti

Sarajevo, 5. aprila - Tožilstvo Bosne in Hercegovine je danes sporočilo, da so začeli preiskavo proti ministru za varnost Draganu Mektiću zaradi suma zlorabe položaja in pooblastil, razkrivanja tajnih informacij ter lažnega pričanja. Mektić meni, da tožilstvo skuša prikriti afero, v katero so domnevno vpleteni hrvaški obveščevalci.