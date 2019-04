V SMC zaradi madžarske note o Mladini zahtevajo sklic skupne seje odborov za kulturo in za zunanjo politiko

Ljubljana, 5. aprila - Poslanec SMC Gregor Perič pozdravlja odločen odziv ministrstva za zunanje zadeve (MZZ), ki ga vodi prvak SMC Miro Cerar, na poziv madžarskega veleposlaništva v zvezi z naslovnico Mladine. Obenem napoveduje, da bo zahteval sklic skupne seje parlamentarnih odborov za kulturo in za zunanjo politiko na to temo, so sporočili iz poslanske skupine SMC.