Transportno-logistična podjetja se odpravljajo v Indijo

Ljubljana, 7. aprila - Na štiridnevni obisk v Indijo se bo pod okriljem javne agencije Spirit in Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) v ponedeljek podala 22-članska delegacija slovenskih transportno-logističnih podjetij. Obisk pomeni nadaljevanje skupinske promocije Slovenije kot logistične platforme za srednjo in jugovzhodno Evropo, so sporočili iz Spirita.