Celine Dion po več kot desetletju na turnejo po Severni Ameriki

New York, 7. aprila - Kanadska glasbenica Celine Dion je napovedala, da bo izdala nov album Courage in se po več kot desetih letih podala na turnejo po Severni Ameriki. Grammyjevka Celine Dion, ki je minulih 15 let s svojim šovov gostovala v Las Vegasu, se bo na pot podala septembra, prvi koncert pa bo v kanadskem Quebecu, piše francoska tiskovna agencija AFP.