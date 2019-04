V Zagrebu se danes začenja 30. glasbeni bienale

Zagreb, 6. aprila - Z izvedbo dela za solo pevca, ansambel, elektroniko in video The Garden znanega sodobnega skladatelja Richarda Ayresa bodo zvečer v zagrebškem kinu Evropa odprli 30. glasbeni bienale Zagreb. Eden najpomembnejših hrvaških glasbenih festivalov bo potekal do 13. aprila. Udeležili se ga bodo tudi slovenski izvajalci.