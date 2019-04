V Slovenj Gradcu prvič na ogled mednarodna razstava del umetnikov gibanja NO!art

Slovenj Gradec, 5. aprila - Koroška galerija likovnih umetnosti v Slovenj Gradcu drevi odpira razstavo Boris Lurie in NO!art. Prvič v Sloveniji bodo na ogled izbrana dela s provokativnih razstav, ki so konec 50. let prejšnjega stoletja razburkale umetniško dogajanje v New Yorku. Razstava, ki tematizira vojno in holokavst, bo odprta do 2. junija. Uvodoma jo spremlja simpozij.