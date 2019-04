Italijanski poslanci za kriminalizacijo "maščevalne" pornografije

Rim, 4. aprila - Predstavniki italijanskih parlamentarnih strank so ta teden podprli osnutek zakonodaje, ki bi uvrstil nedovoljeno deljenje erotičnih in intimnih slik in posnetkov oz. t. i. maščevalno pornografijo na seznam kaznivih dejanj. Storilcem po osnutku zakona grozi do šest let zapora in od 5000 do 15.000 evrov kazni.