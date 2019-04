Komisija za nadzor javnih financ za revizijo nakupa oklepnikov oshkosh

Ljubljana, 4. aprila - Komisija DZ za nadzor javnih financ bo računskemu sodišču predlagala, da opravi revizijo nakupa 38 oklepnikov 4x4 oshkosh. Nujno sejo komisije, na kateri so znova pretresali omenjeni nakup, so predlagali v Levici, kjer menijo, da je bil nakup ne le nepotreben, ampak tudi netransparentno izveden, v postopku pa da so se zvrstila številna zavajanja.