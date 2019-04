Maša Kagao Knez v PTL s predstavo Yaamaam

Ljubljana, 4. aprila - V Plesnem teatru Ljubljana (PTL) bo drevi in v petek zvečer premiera predstave Maše Kagao Knez z naslovom Yaamaam, ker je bilo, kar je bilo. Predstava je pogled nazaj, spomin na pretekle izkušnje in občutja. Plesni solo je spoznavanje in sprejemanje, potovanje skozi prelomnice in trenutek zdaj, ki nosi vse tisto kar je bilo, so zapisali v PTL.