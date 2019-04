ZPS pred izbiro velikonočne šunke opozarja na razlike v kakovosti

Ljubljana, 4. aprila - Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) je v okviru Mednarodnega inštituta za potrošniške raziskave izvedla primerjalno ocenjevanje 15 vakuumsko pakiranih šunk v kosu. Trije izdelki so dobili skupno oceno zelo dobro, trije dobro, šest povprečno in trije pomanjkljivo. Zato v ZPS svetujejo, naj potrošniki raje izberejo kakovostno in tiste manj.