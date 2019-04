Odbor DZ za zdravstvo zaradi vloženega dopolnila preložil obravnavo zakonskega predloga Levice

Ljubljana, 4. aprila - Člani odbora DZ za zdravstvo so se na današnji seji s 14 glasovi za in enim proti odločili, da bodo preložili obravnavo predloga spremembe zakona o zdravstveni dejavnosti, ki ga je vložila Levica. Obravnavo bodo nadaljevali po pridobitvi mnenja pristojnih o dopolnilu, ki sta ga na seji kot dopolnilo odbora vložili Levica in koalicija.