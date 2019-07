Kaj sta konferenca predsednikov in bureau?

Bruselj, 4. julija - Konferenca predsednikov in predsedstvo ali bureau sta temeljni vodstveni strukturi v Evropskem parlamentu, opredeljeni leta 1993. Konferenco predsednikov sestavljajo predsednik parlamenta in vodje političnih skupin, predsedstvo pa predsednik in podpredsedniki parlamenta. Tretji ključni del vodstvene strukture so kvestorji.