Na nekaj voliščih na Tajskem bodo ponovili parlamentarne volitve

Bangkok, 4. aprila - Tajska volilna komisija je danes sporočila, da bodo na šestih voliščih ponovili parlamentarne volitve, še na dveh pa bodo znova prešteli glasovnice. Ugotovili so namreč, da število preštetih glasovnic ni enako številu ljudi, ki so 24. marca prišli na volišča, so navedli po poročanju nemške tiskovne agencije dpa.