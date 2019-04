Festivalski dogodki za prikaz Koroške kot regije potenciala in priložnosti

Ravne na Koroškem, 4. aprila - Projekt Koroška, kdo si? je v letošnji tretji izvedbi prerasel v festival, katerega namen ostaja prikazati Koroško kot regijo potenciala in priložnosti. Festival se začenja danes in do 23. aprila na sedmih lokacijah prinaša 18 dogodkov s področja kulture, turizma, kulinarike in podjetništva. Z njimi sodelujoči nagovarjajo vse generacije.