Ghosna znova aretirali

Tokio, 4. aprila - Nekdanjega vodilnega v avtomobilskih proizvajalcih Renault, Nissan in Mitsubishi Carlosa Ghosna, ki je bil v začetku marca izpuščen iz pripora, so davi v Tokiu znova aretirali. Tokratna aretacija je povezana z novimi obtožbami zlorabe sredstev. Sam je aretacijo označil za "nezaslišano in arbitrarno".