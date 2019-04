Tedenski pregled - svet od 5. do 11. 4.

Ljubljana, 12. aprila - Brexit je bil znova preložen, do konca oktobra, a bo Združeno kraljestvo lahko proces zaključilo tudi prej. Ekvador je odrekel zaščito ustanovitelju Wikileaksa Julianu Assangeu in ga predal britanski policiji. Sudanska vojska je odstavila predsednika Baširja. V Indiji se je začel mesec volitev. Objavili so prvi neposredni posnetek črne luknje.