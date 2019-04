Zbornica kmetijskih podjetij nasprotuje predlaganim spremembam zemljiške kmetijske politike

Ljubljana, 3. aprila - Predlagane zakonodajne spremembe s področja zemljiške kmetijske politike bodo ogrozile kmetijstvo in prehransko varnost v Sloveniji, je na današnji novinarski konferenci poudarila direktorica Zbornice kmetijskih in živilskih podjetij Tatjana Zagorc. Skrbi jo predvsem uvedba maksimalnega zakupa kmetijskih zemljišč in nepodaljševanje zakupnih pogodb.