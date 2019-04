V Celju prihodnji teden odprtje jeklene brvi čez Savinjo

Celje, 7. aprila - Predstavniki občin Celje in Laško, ministrstva za infrastrukturo in Direkcije RS za infrastrukturo bodo prihodnjo soboto v Tremerjih uradno odprli novo, 92 metrov dolgo jekleno brv čez Savinjo. S tem bodo odprli tudi nov odsek kolesarske steze med Celjem in Laškim.