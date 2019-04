V Mariboru sprejeli smukaško kraljico Ilko Štuhec

Maribor, 2. aprila - V Mariboru so pripravili sprejem za Ilko Štuhec, ki je na svetovnem prvenstvu v Areju ubranila naslov svetovne prvakinje. Ob navijačih in privržencih Štuhčeve so najboljšo slovensko smučarsko na sprejemu pozdravili tudi nekateri ugledni športni funkcionarji na čelu s predsednikom Olimpijskega komiteja Slovenije Bogdanom Gabrovcem.