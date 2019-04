Pahor: Vojnam se je mogoče izogniti

Ljubljana, 2. aprila - Taboriščniki koncentracijskih taborišč druge svetovne vojne, izgnanci in ukradeni otroci so se danes pri predsedniku republike Borutu Pahorju z dijaki pogovarjali o svojih izkušnjah iz druge svetovne vojne. Mlade so pozvali, naj ne pozabijo preteklosti, ki Slovencem ni prizanašala. "Vojnam se je mogoče izogniti," je prepričan Pahor.