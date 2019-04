Za interventni odvoz dela odpadne embalaže in sveč ni interesa

Ljubljana, 3. aprila - Ministrstvo za okolje in prostor je prejšnji teden odločilo, da ne odda javnega naročila za prevzem in obdelavo odpadne komunalne embalaže in odpadnih nagrobnih sveč v treh od skupno petih opredeljenih sklopov javnega naročila. V roku, ki ga je večkrat podaljšalo, ministrstvo namreč ni prejelo nobene ponudbe.