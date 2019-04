Maroevićeva knjiga Štiriročno kot dialog med poezijo in likovno umetnostjo

Ljubljana, 2. aprila - Na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti (SAZU) so danes predstavili knjigo hrvaškega pesnika Tonka Maroevića Štiriročno. Naslov govori o dialogu med dvema književnostma, slovensko in hrvaško, ter dialogu med modernističnim impresionizmom, ki je zaznamoval prvo obdobje Maroevićega ustvarjanja, in njegovo post-modernistično igro v zbirki Soneti.