Kurz pritiska na svobodnjake zaradi povezav z identitarci

Dunaj, 2. aprila - Avstrijski svobodnjaki (FPÖ) so se znašli pod pritiskom konservativnih partnerjev v avstrijski vladi oz. kanclerja Sebastiana Kurza, potem ko so se v medijih pojavila poročila o njihovih domnevnih povezavah s skrajno desnim gibanjem identitarcev. To gibanje sumijo povezav z avstralskim napadalcem, ki je na Novi Zelandiji ubil 50 ljudi.