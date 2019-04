Atlantic grupa prodala segment športne prehrane

Zagreb, 2. aprila - Hrvaška Atlantic grupa je prodala poslovno področje športne in funkcionalne prehrane dolgoletni partnerki, nemški družbi Genuport, so potrdili v hrvaški družbi. Cene posla niso razkrili, so pa pojasnili, da je ta segment lani ustvaril 133,7 milijonov kun (18 milijonov evrov) prihodkov.