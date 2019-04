V Tehniškem muzeju o meroslovju od A do Ž

Borovnica, 2. aprila - V Tehniškem muzeju Slovenije (TMS) so danes odprli Dneve meroslovja, s katerimi želijo obiskovalcem prikazati področje, s katerim se ljudje srečujejo vsakodnevno. Kot so zapisali v TMS, ki dneve pripravlja z Uradom RS za meroslovje in več podjetji, se lahko obiskovalci sprehajajo med kotički, posvečenimi različnim področjem merjenj.