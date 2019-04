Trgovina na drobno v ZDA februarja s padcem

Washington, 1. aprila - Trgovina na drobno v ZDA se je februarja soočila s padcem prodaje, potem ko so potrošniki po izračunih ministrstva za trgovino manj zapravljali v trgovinah z elektronskimi napravami, gradbenim materialom, hrano in oblačili. Po drugi strani pa je bil februar boljši za trgovce z avtomobili. Analitiki so sicer pričakovali rast prodaje na drobno.