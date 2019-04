Ob mednarodnem dnevu knjig za otroke povabilo k branju in pripovedovanju

Ljubljana, 2. aprila - Na današnji dan, ko se je rodil danski pravljičar Hans Christian Andersen, obeležujemo mednarodni dan knjig za otroke. Ta poudarja pomen branja za otrokov in mladostnikov razvoj in že vse od leta 1967, ko je svet obšla prva poslanica, spodbuja ljubezen do branja. Letošnjo z naslovom Knjige nam pomagajo, da ne hitimo, je prispevala litovska sekcija.