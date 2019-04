V Havani odprli Hemingwayev center

Havana, 2. aprila - Na Kubi so se ameriškemu pisatelju in novinarju Ernestu Hemingwayu poklonili z odprtjem po njem poimenovanega centra na posesti Finca Vigia, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Za njegov nastanek so moči združile lokalne in ameriške organizacije. Nobelovec je sicer med 21-letnim bivanjem na Kubi napisal nekatera svoja najbolj znana dela.