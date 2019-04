SDH lani z višjim čistim dobičkom

Ljubljana, 1. aprila - Slovenski državni holding (SDH) je po nerevidiranih in nekonsolidiranih podatkih lani zabeležil 41,8 milijona evrov čistega dobička, kar je 30,8 odstotka več kot predlani. Poslovni prihodki so bili s 13,5 milijona evrov skoraj dvakrat tolikšni kot predlani, ko so znašali okoli sedem milijonov evrov.