Cipras na prvem obisku v Severni Makedoniji

Skopje, 2. aprila - Grški premier Aleksis Cipras bo danes na obisku v Severni Makedoniji. To bo prvi uradni obisk kakega grškega premierja v Skopju od razglasitve makedonske neodvisnosti leta 1991. Do njega prihaja po sporazumu o imenu nekdanje jugoslovanske republike, ki je dolga leta bremenilo odnose med Atenami in Skopjem ter oviralo vstop slednjega v Nato in EU.