V Madridu 50.000 protestnikov proti praznjenju podeželja

Madrid, 31. marca - Na ulice Madrida se je danes podalo več kot 50.000 ljudi, ki so s protestom opozorili na praznjenje podeželja. Manj kot mesec dni pred splošnimi volitvami so opozorili na preseljevanje v mesta in vse slabšo infrastrukturo na deželi, ki otežuje življenje starejšim in drugim prebivalcem, poroča francoska tiskovna agencija AFP.