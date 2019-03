V Alžiriji novi množični protesti proti predsedniku in vladajoči eliti

Alžir, 29. marca - V Alžiriji se danes nadaljujejo množični protesti proti predsedniku države Abdelazizu Boutefliki in vladajoči eliti. Na ulicah prestolnice Alžir in drugih mest se je danes znova zbralo več deset tisoč ljudi, ki že šesti petek zapored zahtevajo odstop predsednika in vzpostavitev novega političnega sistema, poroča nemška tiskovna agencija dpa.