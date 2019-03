Darilo Japonske Sloveniji se je bogato razcvetelo

Ljubljana, 29. marca - Japonske češnje, ki jih je Slovenija v dar od Japonske dobila leta 1999, so se iz komaj kaj več kot meter velikih sadik razvile v prava drevesa, njihovo cvetenje ob fakultetah nasproti živalskega vrta in v ljubljanskem botaničnem vrtu pa je prav te dni najveličastnejše, so sporočili iz ljubljanskega botaničnega vrta.