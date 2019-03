V EU dogovor o vzpostavitvi enote 10.000 varuhov meje do leta 2027

Bruselj, 28. marca - Pogajalci osrednjih institucij EU so se danes dogovorili o vzpostavitvi nove stalne enote 10.000 pripadnikov evropske mejne in obalne straže do leta 2027. Ta bo lahko na pobudo članice unije izvajala naloge na področju nadzora meje, vračanja nezakonitih migrantov in boja proti čezmejnemu kriminalu, so sporočili iz Evropskega parlamenta.