V Tate Britain razstava o britanskih vplivih na Van Gogha

London, 29. marca - V londonski Tate Britain je na ogled razstava Vincent Van Gogh and Britain, s katero želijo v galeriji preko 50 del predstaviti, kako sta sam London in širša britanska umetniška scena navdahnila tedaj mladega nizozemskega umetnika. Razstava, ki bo na ogled do 11. avgusta, med drugim vključuje danes znameniti deli Zvezdnata noč na Roni ter Sončnice.