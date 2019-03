Začenja se spomladanski Teden restavracij

Ljubljana, 29. marca - Slovenija je od danes v znamenju spomladanskega Tedna restavracij. Gurmani bodo v 105 gostilnah in restavracijah, ki sodelujejo v akciji, do 7. aprila lahko okušali, odkrivali, raziskovali, preizkušali, primerjali in ocenjevali posebne pomladne menije, zasnovane na sezonskih in lokalnih sestavinah.