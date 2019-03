Vlada in policijska sindikata različno o izplačilu povečanega obsega dela

Ljubljana, 28. marca - Tri mesece po podpisu stavkovnega sporazuma se med policijskima sindikatoma in vlado znova zapleta, tokrat pri izplačilu povečanega obsega dela, za kar so v sporazumu predvideli 15 milijonov evrov letno. A se vlada in sindikata zdaj ne strinjajo glede tega, ali naj bodo v ta znesek vključeni tudi prispevki delodajalcev ali ne.