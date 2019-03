Zaključena prenova San Simon Resorta

Izola, 31. marca - Družba Hotelske nepremičnine je zaključila prenovo hotela Haliaetum in depandanse Sirena v izolskem San Simon Resortu. V hotelu in depandansi so skupaj obnovili 78 sob, s prenovo pa sta objekta pridobila dodatnih 10 sob in bosta tako lahko skupaj sprejela 252 gostov. Prve goste po prenovi bodo sprejeli s ponedeljkom, 1. aprilom.