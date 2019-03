V ospredju Kulturnega bazarja sodobna umetnost ter ustvarjalnost mladih

Ljubljana, 28. marca - V Cankarjevem domu bo 4. aprila potekal 11. Kulturni bazar, v ospredju katerega bosta Sodobna umetnost ter Ustvarjalnost mladih, program pa bogatijo še medresorski sklopi Gozd skozi umetnost in kulturo, Arhitektura in prostor ter Zdravje, šport in gibanje, umetnost in tehnologije. Strokovnega usposabljanja se bo udeležilo več kot 1000 interesentov.