Portorož in Opatija do novih čezmejnih turističnih itinerarijev

Piran, 30. marca - Partnerji iz Slovenije in Hrvaške na čelu s piransko občino so v okviru čezmejnega projekta oblikovali šest čezmejnih turističnih itinerarijev, ki bodo povezali Portorož in Opatijo, obiskovalcem pa ponudili možnosti pristnih doživetij v zaledju obale. Cilji projekta so razbremenitev obalnega pasu, desezonalizacija in turistični razvoj podeželja.