Slovenski navijači pred dvobojem Dragića in Dončića v Miamiju pričakujejo dobro košarko

Miami, 28. marca - Največje mesto ameriške zvezne države Floride Miami so pred nocojšnjo tekmo košarkarske lige NBA med domačo ekipo Miami Heat in gosti iz Dallasa pripravljeni na vrhunec svojega izrednega dopusta in pričakujejo dobro košarko. Večina si želi zmage Miamija, obenem pa tudi dobre igre Luke Dončića.