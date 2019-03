Ob koncu 2018 potovala četrtina prebivalcev Slovenije

Ljubljana, 28. marca - V zadnjem četrtletju lani se je vsaj enega zasebnega potovanja udeležilo okoli 479.000 ali 27 odstotkov prebivalcev Slovenije, starih vsaj 15 let. To je dve odstotni točki več kot v enakem obdobju leta 2017. Opravljenih je bilo okoli 838.000 potovanj in 2,79 milijona enodnevnih izletov.