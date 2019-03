Obiski v UKC Ljubljana spet dovoljeni, zaradi gripe umrlo 62 ljudi

Ljubljana, 27. marca - V UKC Ljubljana so preklicali prepoved obiskov, ki so jo konec januarja uvedli zaradi gripe. Obiski so dovoljeni v vseh oddelkih, omejeni so le še v porodnišnici. Še vedno velja, da morajo bolnike obiskovati zdrave osebe in v za to določenem času. Letos so obravnavali več kot 1100 bolnikov z gripo, zaradi nje pa je v UKC umrlo 62 ljudi.