Olga Tokarczuk: Razlike med kulturami in jeziki me včasih zelo presenetijo

Nova Gorica, 27. marca - V sklopu knjižnega festivala Mesto knjige so v Novi Gorici v torek gostili priznano poljsko pisateljico in lansko bookerjevo nagrajenko Olgo Tokarczuk. V pogovoru s prevajalko Jano Unuk je tekla beseda predvsem o knjigi Jakobove bukve, ob omembi drugih del pa je dejala, da razlike med kulturami in jeziki včasih presenetijo celo njo samo.