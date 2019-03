Mok: dviganje uteži tudi na OI 2024

Lozana, 26. marca - Izvršni odbor Mednarodnega olimpijskega komiteja (Moka) je na seji, ki se je začela v Lozani, umaknil pogojni status dviganja uteži in ta šport bo tako ostal v programu tudi na olimpijskih igrah leta 2024 v Parizu. Člani IO so ocenili, da je so vodilni v zvezi v zadnjih 18 mesecih storili potrebne korake, predvsem na področju boja poroti dopingu.