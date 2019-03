Na večeru slovenskega filma v Trstu Turkov in Burgerjev film

Trst, 27. marca - V Slovenskem stalnem gledališču (SSG) v Trstu bodo drevi pripravili tretji večer slovenskega filma, na katerem bodo prikazali kratki film Martina Turka Nedeljsko jutro in celovečerec Janeza Burgerja Ivan. Filmski večeri, ki so se začeli januarja, se bodo sklenili 4. aprila s filmoma Igram, sem Miroslava Mandića in Ples ljubezni Lea Černica.