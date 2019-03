Bruselj z nizom priporočil za zavarovanje omrežij 5G

Bruselj, 26. marca - Evropska komisija je priporočila niz ukrepov za zavarovanje brezžičnih omrežij pete generacije (5G), ključnih za globalno konkurenčnost in strateško avtonomnost EU, še zlasti v luči prihodnjih odnosov s Kitajsko. Članice EU naj bi do konca junija pripravile ocene tveganj za omrežja 5G, do konca leta pa naj bi opredelili ukrepe na ravni EU.