DZ sprejel novelo zakona o kazenskem postopku

Ljubljana, 26. marca - DZ je s 46 glasovi za in 33 proti sprejel vladni predlog novele zakona o kazenskem postopku, ki med drugim celovito ureja položaj žrtev kaznivih dejanj, dopušča preiskave stanovanja ob nedosegljivosti imetnika in uvaja možnost uporabe IMSI lovilcev. V SDS, NSi in Levici so v razpravi opozorili na možno ustavno spornost nekaterih določb.