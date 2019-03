Evropski parlament z novimi pravili za čistejši in konkurenčnejši trg električne energije

Strasbourg, 26. marca - Evropski parlament je danes potrdil nova pravila za vzpostavitev vseevropskega trga za električno energijo, ki bo čistejši, konkurenčnejši in bolje pripravljen za obvladanje tveganj. Sprejeli so štiri nove zakone, ki so bili neuradno dogovorjeni že lani, in s tem sklenili paket čiste energije za vse Evropejce, so sporočili iz parlamenta.