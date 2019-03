Pompeo ob 40. obletnici mirovne pogodbe med Izraelom in Egiptom izrazil zavezo za mir na Bližnjem vzhodu

Washington, 26. marca - Ameriški državni sekretar Mike Pompeo je ob 40. obletnici mirovne pogodbe, ki sta jo po pogajanjih v Camp Davidu 26. marca 1979 v Washingtonu sklenila Izrael in Egipt, sporočil, da slavijo dosedanji napredek in so zavezani iskanju celovitejšega miru v regiji Bližnjega vzhoda, ki spoštuje dostojanstvo in varnost vseh vpletenih.